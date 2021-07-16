На западе Москвы автомобиль сбил на пешеходном переходе троих детей

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16 июля 2021, 14:55 Источник: РИА "Новости"

пешеходный переход, pixabay.com

На улице Авиаторов на западе Москвы автомобиль сбил троих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции заявили, что один из несовершеннолетних в коме.

В ведомстве уточнили, что иномарка совершила наезд на мальчиков в возрасте пяти и четырех лет, а также девяти месяцев, которые вместе с двумя взрослыми пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Согласно предварительным данным, у пятилетнего мальчика был диагностирован перелом основания черепа, сейчас ребенок находится в коме, у четырехлетнего выявили перелом голени, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а у девятимесячного – сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

На место ДТП прибыл первый зампрокурора ЗАО Сослан Хубулов.

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