В Москве на Садовом кольце из-за опрокидывания грузовика затруднено движение транспорта

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15 июля 2021, 22:05

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В центре российской столицы перевернулась грузовая машина. ДТП произошло на улице Малая Сухаревская, недалеко от дома 12.

По информации столичного дептранса, транспортные средства на внутренней стороне Садового кольца движутся лишь по одной полосе. В Telegram-канале дептранса также отмечается, что грузовик опрокинулся на бок, поскольку его водитель не смог справиться с управлением. Специалисты попросили водителей выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Волгограде сгорели две иномарки, находившиеся во дворе жилого дома. Инцидент случился на улице 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе города. Пострадали автомобили Mitsubishi Minica и Opel Astra.

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