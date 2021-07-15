В Волгограде сгорели две иномарки во дворе жилого дома

В административном центре Волгоградской области сгорели две иномарки. Автомобили находились во дворе одного из жилых домов.
Речь идет о машинах Mitsubishi Minica и Opel Astra. По данным пресс-службы регионального ГУМВД, о произошедшем сотрудников экстренных служб проинформировали в 16:39. Инцидент случился на улице 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе города.
Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать в 16:50. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Специалисты выясняют детали произошедшего. В социальных сетях разместили видео пожара. Судя по кадрам, местные жители до прибытия огнеборцев спасают от огня автомобили, которые находятся рядом с охваченными пламенем иномарками.
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