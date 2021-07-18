В Кении взрыв бензовоза унёс жизни 13 человек

В Кении при взрыве бензовоза погибли 13 человек, еще 11 получили травмы. Трагедия случилась на шоссе Кисуму-Бусиа в округе Сиайя.
По информации издания Standard, которое в своем материале ссылается на представителя полиции, сначала друг в друга врезались грузовая машина и бензовоз. В грузовике было молоко. Далее местные жители приступили к перекачке топлива из перевернувшейся машины, но бензовоз загорелся, после чего произошел взрыв.
Ранее сообщалось, что в городе Ачинск Красноярского края в мусорном баке обнаружили мертвого младенца. На теле девочки были выявлены признаки промерзания. По данному факту возбудили уголовное дело, полицейские приступили к поискам матери ребенка.
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