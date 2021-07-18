В Ачинске Красноярского края обнаружили тело девочки-младенца в мусорном баке

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18 июля 2021, 09:53 Источник: РИА Новости

Aleksander Polyakov/Global Look Press

На территории Красноярского края, в городе Ачинск, обнаружили мертвого младенца в мусорном баке. Данная информация поступила от пресс-службы регионального главка Следственного комитета.

Отмечается, что речь идет о теле девочки. На нем были выявлены признаки промерзания. Тело находилось рядом с жилыми домами № 11 и 12 в 6 микрорайоне города. По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители пытаются разыскать мать девочки.

Ранее сообщалось, что трое пострадавших при столкновении поездов в Приамурье находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в региональном Минздраве. У пострадавших диагностировали ожоги и черепно-мозговые травмы. Они получают лечение в Зейской районной больнице.

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