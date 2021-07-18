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Врачи сообщили, что пострадавшие при столкновении поездов в Приамурье находятся в состоянии средней степени тяжести

, 09:15 Источник: РИА Новости

Врачи сообщили, что пострадавшие при столкновении поездов в Приамурье находятся в состоянии средней степени тяжести
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Врачи сообщили, в каком состоянии находятся пострадавшие при столкновении в Амурской области грузовых поездов. Отмечается, что сейчас три человека находятся в Зейской районной больнице.

По данным регионального Минздрава, у пострадавших диагностировали ожоги и черепно-мозговые травмы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Людям оказывают необходимое лечение.

Столкновение поездов произошло накануне, 17 июля, в 07:50 по московскому времени. Согласно предварительной информации, поступившей от Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, погибшими числятся два человека. Где находятся еще двое мужчин, пока не выяснили. По данному факту возбудили уголовное дело.

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