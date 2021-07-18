В Вашингтоне рядом с бейсбольным стадионом Nationals Park стреляли в двух человек

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18 июля 2021, 07:43 Источник: РИА Новости

Dong Xudong/Global Look Press

В американской столице произошла стрельба. В двух человек стреляли рядом с бейсбольным стадионом Nationals Park.

По информации местной полиции, инцидент произошел накануне, 17 июля. Сейчас угроза отсутствует. Полиция округа Колумбия сообщила в Twitter, что в настоящее время специалисты проводят необходимое расследование. Кроме того, сообщается, что в связи со стрельбой было принято решение приостановить соревнование. Сегодня, 18 июля, оно продолжится.

Ранее сообщалось, что на территорию Новой Зеландии обрушились наводнения. В связи с этим ввели режим чрезвычайного положения в нескольких районах острова Южный. Проливные дожди привели к наводнениям, из-за чего пришлось эвакуировать несколько сотен жителей.

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