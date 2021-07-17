В Новой Зеландии в связи с наводнением объявили режим ЧП в нескольких районах

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17 июля 2021, 21:13 Источник: РИА Новости

Christchurch City Council/Global Look Press

На территорию Новой Зеландии обрушились наводнения. В связи с этим было принято решение ввести режим чрезвычайного положения в нескольких районах острова Южный.

По информации радиостанции RNZ, его объявили сегодня, 17 июля. Проливные дожди привели к наводнениям, из-за чего пришлось эвакуировать несколько сотен жителей.

Отмечается, что в районе Мальборо наблюдались наводнения, сильнее которых не было в истории. Там эвакуировали порядка 900 граждан. Жителей призвали не покидать свои дома.

По данным RNZ, одного человека спасли, задействовав вертолет. Сообщается, что автофургон гражданина практически полностью ушел под воду. В темное время суток в пострадавшие районы прибыли военнослужащие.

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