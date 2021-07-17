ДТП в Калужской области с участием автобуса унесло жизнь человека

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17 июля 2021, 20:44 Источник: РИА Новости

Anton Belitsky/Global Look Press

На территории Калужской области произошла дорожная авария, участником которой стал автобус. В результате один человек погиб, четверо получили травмы.

По информации пресс-службы регионального УМВД, погибшим оказался мужчина 1959 года рождения. Он находился в салоне иномарки.

Согласно предварительным данным, столкновение автобуса с “Ниссан” произошло при повороте. Пострадали в ДТП пассажир, водитель автобуса и пассажир и водитель легковушки. Их увезли в больницу с различными травмами. Сейчас выясняются детали смертельной дорожной аварии.

Ранее сообщалось, что в Крыму получили травмы три человека при столкновении рейсового автобуса с легковушкой и микроавтобусом. ДТП случилось на трассе Симферополь – Алушта – Ялта. Пострадавшими оказались люди из рейсового автобуса.

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