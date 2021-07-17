При столкновении рейсового автобуса с легковушкой и микроавтобусом в Крыму пострадали три человека

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17 июля 2021, 19:35 Источник: РИА Новости

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Крыму произошла дорожная авария с участием трех транспортных средств. В результате пострадали 3 человека.

По данным пресс-службы УМВД по Крыму, ДТП случилось на трассе Симферополь – Алушта – Ялта. Согласно предварительной информации, рейсовый автобус следовал по маршруту Партенит – Симферополь. В какой-то момент он врезался в легковушку “Вольксваген” и микроавтобус “Мерседес”.

Пострадавшими оказались 3 человека. Они на момент аварии были в рейсовом автобусе. Сейчас устанавливаются детали произошедшего ДТП.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области столкнулись грузовая машина и легковушка. Жертвами дорожной аварии стали 4 человека, включая двоих детей. ДТП произошло рядом с поселком Новосергиевка.

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