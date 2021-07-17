В Оренбургской области ДТП унесло жизни четырёх человек

На территории Оренбургской области столкнулись грузовая машина и легковушка. Жертвами дорожной аварии стали 4 человека, включая двоих детей.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, ДТП произошло близ поселка Новосергиевка. Отмечается, что на автодороге Новосергиевка - Переволоцк врезались грузовик Daf и легковой автомобиль Lada Granta. Водитель легковушки не смог справиться с управлением и выехал на встречку.
Погибшими оказались водитель Granta, а также его пассажиры. Речь идет о женщине и двух девочках. В больницу увезли 7-летнего мальчика. Сейчас по данному факту полицейские проводят проверку.
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