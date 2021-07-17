В Исламабаде неизвестные похитили и жестоко пытали дочь посла Кабула

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17 июля 2021, 15:21 Источник: РИА Новости

Elena Chernyshova/Global Look Press

Неизвестные похитили дочь посла Кабула в Исламабаде Наджибуллу Алихилу. Данная информация поступила от афганского МИД.

Произошло это, когда она возвращалась домой. Кроме того, ее жестоко пытали. Через некоторое время Алихилу освободили. В настоящее время она находится в больнице.

В МИД Афганистана осудили произошедшее, подчеркнув, что встревожены безопасностью дипломатов и членов их семей. Случившееся назвали “гнусным деянием”.

Внешнеполитическое ведомство призвало пакистанские власти обнаружить похитителей и сделать так, чтобы они понесли наказание.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Ирана в ходе протестов погиб мужчина в возрасте 30 лет. Жители устроили протестную акцию из-за острой нехватки воды.

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