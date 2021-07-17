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В Иране в ходе протестной акции из-за недостатка воды погиб мужчина

, 14:56 Источник: РИА Новости

В Иране в ходе протестной акции из-за недостатка воды погиб мужчина
World Flags/Global Look Press

На юго-западе Ирана в ходе протестов погиб мужчина в возрасте 30 лет. Жители устроили протестную акцию из-за острой нехватки воды.

По данным агентства ISNA, которое в своем материале ссылается на местные власти, произошло это в провинции Хузестан, городе Шадеган. Отмечается, что из толпы людей стали стрелять по правоохранителям. В итоге погиб человек.

По словам Амида Сабри Бура, замглавы данной провинции, стражам порядка удалось задержать несколько человек, открывших огонь. В настоящее время ведутся поиски остальных стрелявших.

Подчеркивается, что воды не хватает людям из-за серьезной засухи. Подобного не было в стране несколько десятков лет.

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