Следствие попросило домашний арест для сбившей троих детей в Москве девушки

Пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев заявил, что следствие просит Никулинский суд Москвы отправить под домашний арест девушку, сбившую на пешеходном переходе трех детей, один из которых позже умер.
Авария случилась на улице Авиаторов в Москве 16 июля. Согласно информации Госавтоинспекции, автомобиль совершил наезд на мальчиков пяти и четырех лет, а также 9 месяцев, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Самый старший ребенок впоследствии скончался в больнице.
Молодой женщине, находившейся в момент ДТП за рулем, предъявили обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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