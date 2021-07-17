Впавший в кому после ДТП в Москве пятилетний мальчик скончался

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17 июля 2021, 07:48 Источник: Telegram

больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пятилетний мальчик, который получил перелом основания черепа после ДТП на пешеходном переходе в Москве в минувшую пятницу и находился в коме, скончался. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что ребенок, которого ранее доставили вертолетом в медучреждение после аварии в Москве, умер.

Напомним, накануне на улице Авиаторов в столице иномарка сбила детей пяти и четырех лет, а также девятимесячного ребенка в коляске, которые вместе с двумя взрослыми людьми пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП пятилетний мальчик впал в кому.

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