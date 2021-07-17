Один человек погиб в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

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17 июля 2021, 07:17 Источник: Telegram

Кутузовский проспект ночью, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В ночь на субботу, 17 июля, на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись не менее пяти автомобилей. Сотрудники столичной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии погиб один человек.

ДТП случилось у дома номер 76 на Кутузовском проспекте. Сообщается, что предполагаемый виновник аварии погиб на месте. Есть данные о том, что водитель выехал на полосу встречного движения. Информации о других пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Подчеркивается, что на дороге столкнулись шесть машин, вследствие чего движение транспорта было затруднено в обе стороны.

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