Два человека попали в больницу после жесткой посадки Ан-28 под Томском

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16 июля 2021, 20:32 Источник: ТАСС

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вечером в пятницу, 16 июля, стало известно, что два человека попали в больницу после жесткой посадки самолета Ан-28 под Томском. Соответствующую информацию предоставил источник в медицинских кругах.

Согласно последним данным, после жесткой посадки Ан-28 в Бакчарском районе Томской области были госпитализированы пилот самолета и один пассажир.

Ранее сообщалось, что у воздушного судна отказали оба двигателя, вследствие чего экипаж был вынужден совершить незапланированную посадку. Известно, что авиакомпания "Сибирская легкая авиация" выплатит пассажирам по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

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