В здании цеха на заводе в Дзержинске взорвалась емкость с ацетоном

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16 июля 2021, 19:48 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В здании цеха регенерации на заводе им. Я.М. Свердлова в Дзержинске в пятницу, 16 июля, взорвалась емкость с ацетоном. Об этом сегодня вечером сообщил журналистам представитель экстренных служб.

Уточняется, что в 17.45 поступила информация о разгерметизации емкости в цехе по производству ацетона на заводе. В результате случившегося малоэтажное кирпичное здание не пострадало, людей в момент происшествия в помещениях не было.

С территории после взрыва емкости были эвакуированы 20 человек. В настоящий момент на месте аварии работают пожарные.

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