Часть фасада здания обрушилась на востоке Москвы

Вечером в пятницу, 16 июля, стало известно, что на востоке Москвы обрушилась часть фасада здания. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы надзорного ведомства.
Инцидент произошел днем в пятницу на Старой Басманной улице в столице. Уточняется, что было зафиксировано обрушение части фасада одного из многоквартирных домов. Подчеркивается, что в результате случившегося в столице никто не пострадал.
Согласно последним данным, к настоящему моменту прокуратура приступила к проверке по факту инцидента.
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