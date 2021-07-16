Часть фасада здания обрушилась на востоке Москвы

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16 июля 2021, 18:44 Источник: РИА "Новости"

кирпичи, pixabay.com

Вечером в пятницу, 16 июля, стало известно, что на востоке Москвы обрушилась часть фасада здания. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы надзорного ведомства.

Инцидент произошел днем в пятницу на Старой Басманной улице в столице. Уточняется, что было зафиксировано обрушение части фасада одного из многоквартирных домов. Подчеркивается, что в результате случившегося в столице никто не пострадал.

Согласно последним данным, к настоящему моменту прокуратура приступила к проверке по факту инцидента.

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