Отказ двигателя является приоритетной причиной посадки пассажирского самолета Ан-28 в Томской области

Источник в экстренных службах сообщил журналистам днем в пятницу, 16 июля, что приоритетной причиной жесткой посадки пассажирского самолета Ан-28 в Томской области является отказ двигателя.
По словам источника, согласно предварительным данным, во время набора самолетом высоты произошел отказ двигателя, вследствие чего экипаж воздушного судна принял решение искать подходящую площадку, чтобы совершить незапланированную посадку.
Ранее сегодня представитель регионального главка МЧС сообщил, что все люди, которые находились на борту совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28, живы.
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