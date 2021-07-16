В МЧС заявили, что все находившиеся на борту пропавшего в Томской области Ан-28 живы

Представитель регионального главка МЧС сообщил журналистам в пятницу, 16 июля, что все люди, которые находились на борту совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28, живы.
В МЧС России уточнили, что выжили и пассажиры, и члены экипажа воздушного судна.
Ранее сегодня стало известно, что Ан-28, который следовал из города Кедрового в Томск, пропал с радаров. Сообщалось, что на борту находились 17 человек, в частности, четверо детей (согласно другим данным, 14 пассажиров, среди которых один ребенок). Позже место жесткой посадки летательного аппарата нашел в Бакчарском районе вертолет.
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