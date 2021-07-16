В Томской области нашли пропавший ранее с радаров самолет Ан-28

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16 июля 2021, 15:02 Источник: РИА "Новости"

шасси, pixabay.com

Днем в пятницу, 16 июля, стало известно, что в Томской области нашли пропавший ранее самолет Ан-28. Согласно предварительной информации источников, в результате жесткой посадки никто не погиб.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что место посадки Ан-28 было обнаружено в 14:36 по московскому времени.

Ранее сегодня самолет пропал с радаров над Бакчарским районом. Сообщалось, что на борту воздушного судна находились 14 пассажиров, среди которых ребенок, а также три члена экипажа. В 13:00 в МЧС поступили данные о том, что у Ан-28, сработал аварийный маяк.

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