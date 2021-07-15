В Подмосковье 15-летний подросток получил ушиб головы при падении на него дерева

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15 июля 2021, 18:52 Источник: ТАСС

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Истринском районе столичного региона на подростка упало дерево. В результате врачи диагностировали у него ушиб головы.

По информации экстренных служб, инцидент произошел в опытно-производственном хозяйстве Манихино. Пострадавшим оказался подросток в возрасте 15 лет. Дерево упало в связи с неблагоприятными погодными условиями. Отмечается, что несовершеннолетнего увезли в городскую клиническую больницу № 1 Красногорска.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области 15 июля мужчина набросился на пассажиров автобуса с ножом. В итоге две женщины были ранены, а одна погибла. Правоохранители установили личность совершившего нападение, его ищут.

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