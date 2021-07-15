В Ростовской области мужчина убил ножом одного пассажира автобуса и ранил двоих

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15 июля 2021, 17:27 Источник: РИА Новости

CHROMORANGE / Bilderbox/ Global Look Press

В Ростовской области мужчина набросился на пассажиров автобуса с ножом. В результате погибла одна женщина, еще два человека получили ранения.

По информации представителя регионального СУСК России, преступление произошло сегодня, 15 июля. Нападение совершил мужчина в возрасте 51 года в автобусе, который направлялся из Азова в село Круглое.

Отмечается, что после нападения он сбежал. Ножом он ударил большое количество раз троих пассажиров. Погибшей оказалась 33-летняя женщина. В больницу увезли 55-летнюю и 61-летнюю женщин. Следствие подчеркнуло, что личность совершившего нападение уже известна. В настоящее время правоохранители занимаются его поисками.

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