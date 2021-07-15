Нидерландский журналист Питер де Фрист скончался от полученных ранений после покушения

Известный журналист из Нидерландов Питер де Фрис умер после совершенного на него покушения. Мужчине было 64 года.
По данным местного издания NL Times, в Де Фриса стрелял неизвестный в нидерландской столице шестого июля в вечернее время. Журналист был серьезно ранен, его доставили в больницу. СМИ подчеркивали, что неизвестный произвел как минимум 5 выстрелов.
Де Фрис был широко популярен в своей стране. Его приоритетом была криминальная журналистика. В заявлении семьи сказано, что он покинул этот мир в окружении тех, кто его искренне любил.
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