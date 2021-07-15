Нидерландский журналист Питер де Фрист скончался от полученных ранений после покушения

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15 июля 2021, 16:39 Источник: РИА Новости

Gabriele Hanke/Global Look Press

Известный журналист из Нидерландов Питер де Фрис умер после совершенного на него покушения. Мужчине было 64 года.

По данным местного издания NL Times, в Де Фриса стрелял неизвестный в нидерландской столице шестого июля в вечернее время. Журналист был серьезно ранен, его доставили в больницу. СМИ подчеркивали, что неизвестный произвел как минимум 5 выстрелов.

Де Фрис был широко популярен в своей стране. Его приоритетом была криминальная журналистика. В заявлении семьи сказано, что он покинул этот мир в окружении тех, кто его искренне любил.

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