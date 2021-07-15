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В Саратове КамАЗ упал на газовую трубу с моста, что привело к возникновению пожара

, 14:47 Источник: saratov24.tv

В Саратове КамАЗ упал на газовую трубу с моста, что привело к возникновению пожара
pixabay.com

В административном центре Саратовской области КамАЗ упал с моста, приземлился на газопровод, после чего произошел пожар. Данная информация поступила от пресс-службы МЧС региона.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел на 1-м Жилучастке в Заводском районе города рядом с домом № 11. Случилось это в 14:50. Отмечается, что к месту прибыли сотрудники экстренных служб.

По данным “ЦППС-01”, КамАЗ опрокинулся на газовую трубу. В итоге пришлось перекрыть газ. Локализовать огонь удалось в 15:16. О пострадавших пока не сообщается. Ликвидировали пожар в 15:28. С огнем боролись 44 специалиста.

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