В Москве сильные порывы ветра привели к падению пяти деревьев

В разных районах российской столицы упали пять деревьев. Причиной произошедшего стали сильные порывы ветра.
По данным представителя экстренных служб Москвы, сведений о пострадавших нет. Отмечается, что одно дерево упало в Северо-Западном административном округе, два - в Западном и такое же количество - в Северном.
Ранее сообщалось, что в Саратове КамАЗ опрокинулся на газовую трубу с моста, в результате чего начался пожар. Инцидент случился на 1-м Жил участке в Заводском районе. С огнем боролись 44 специалиста. Из-за произошедшего пришлось перекрыть газ. О пострадавших информации не было.
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