В Москве сильные порывы ветра привели к падению пяти деревьев

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15 июля 2021, 15:43 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В разных районах российской столицы упали пять деревьев. Причиной произошедшего стали сильные порывы ветра.

По данным представителя экстренных служб Москвы, сведений о пострадавших нет. Отмечается, что одно дерево упало в Северо-Западном административном округе, два - в Западном и такое же количество - в Северном.

Ранее сообщалось, что в Саратове КамАЗ опрокинулся на газовую трубу с моста, в результате чего начался пожар. Инцидент случился на 1-м Жил участке в Заводском районе. С огнем боролись 44 специалиста. Из-за произошедшего пришлось перекрыть газ. О пострадавших информации не было.

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