При подрыве магнитной бомбы на востоке Афганистана получили травмы восемь человек

На востоке Афганистана в результате подрыва магнитной бомбы произошел взрыв. Травмы получили восемь человек.
Бомба взорвалась в городе Джелалабад около 19:10 по местному времени. Этой информацией поделились очевидцы. При этом в службе безопасности провинции Нангархар подчеркнули, что среди пострадавших 3 сотрудников полиции и 5 мирных жителей.
Ранее сообщалось, что талибы заявили о взятии под контроль центра округа Спин-Болдак и штаб-квартиры полиции Кандагара. Они захватили боеприпасы, оружие и транспортные средства. Кроме того, ранее поступала информация о захвате ими стратегического пункта на границе с Пакистаном, который имеет важное значение.
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