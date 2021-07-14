При подрыве магнитной бомбы на востоке Афганистана получили травмы восемь человек

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14 июля 2021, 20:26 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На востоке Афганистана в результате подрыва магнитной бомбы произошел взрыв. Травмы получили восемь человек.

Бомба взорвалась в городе Джелалабад около 19:10 по местному времени. Этой информацией поделились очевидцы. При этом в службе безопасности провинции Нангархар подчеркнули, что среди пострадавших 3 сотрудников полиции и 5 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что талибы заявили о взятии под контроль центра округа Спин-Болдак и штаб-квартиры полиции Кандагара. Они захватили боеприпасы, оружие и транспортные средства. Кроме того, ранее поступала информация о захвате ими стратегического пункта на границе с Пакистаном, который имеет важное значение.

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