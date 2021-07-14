Талибы заявили о взятии под контроль центра округа Спин-Болдак и штаб-квартиры полиции Кандагара

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14 июля 2021, 15:20 Источник: РИА Новости

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Представители движения “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) заявили, что захватили центр Спин-Болдака и штаб-квартиру полиции Кандагара. В сообщении сказано, что эту территорию “полностью очистили от противника”.

Подчеркивается, что талибы захватили в том числе боеприпасы, оружие и транспортные средства. Некоторое время назад от представителей этого радикального движения поступала информация о взятии ими под контроль имеющего важное значение стратегического пункта на границе с Пакистаном.

Отметим, что на афганской территории продолжается противостояние талибов и сил правительства. В стране ситуация обострилась после того, как Вашингтон пообещал полностью вывести из Афганистана своих военных. Это должно произойти до 11 сентября.

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