Талибы заявили о взятии под контроль центра округа Спин-Болдак и штаб-квартиры полиции Кандагара

Представители движения “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) заявили, что захватили центр Спин-Болдака и штаб-квартиру полиции Кандагара. В сообщении сказано, что эту территорию “полностью очистили от противника”.
Подчеркивается, что талибы захватили в том числе боеприпасы, оружие и транспортные средства. Некоторое время назад от представителей этого радикального движения поступала информация о взятии ими под контроль имеющего важное значение стратегического пункта на границе с Пакистаном.
Отметим, что на афганской территории продолжается противостояние талибов и сил правительства. В стране ситуация обострилась после того, как Вашингтон пообещал полностью вывести из Афганистана своих военных. Это должно произойти до 11 сентября.
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