Два человека погибли в аварии с БТР и маршруткой в Ставропольском крае

В Ставропольском крае произошло столкновение БТР Росгвардии и "Газели". В пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии сообщили, что в результате случившегося погибли два человека.
Установлено, что ДТП произошло при следовании воинской колонны. Есть данные о том, что водитель пассажирской "Газели" допустил столкновение с БТР, что привело к гибели двух пассажиров первой машины.
Поступила информация о четверых пострадавших в результате аварии, среди них трое детей. Травмированные граждане доставлены в медицинские учреждения. В общей сложности в маршрутке в момент инцидента находились девять человек.
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