В Калининградской области жертвами ДТП с участием пьяного водителя стали два человека

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12 июля 2021, 13:57 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Калининградской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пьяного водителя погибли два человека. Данная информация поступила от пресс-службы УМВД по региону.

Смертельная дорожная авария произошла в городе Славске. Машина SsangYong, за рулем которой находился пьяный мужчина, выехала на встречку и врезалась в припаркованную иномарку Opel. Погибли водитель Opel и его пассажирка. Мужчине было 56 лет, женщине - 32. Кроме того, в больницу пришлось доставить одного пассажира этого автомобиля и двоих находившихся в салоне SsangYong граждан.

После смертельной аварии находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель попытался скрыться, однако был задержан правоохранителями. Речь идет о 43-летнем мужчине. В отношении его возбудили уголовное дело.

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