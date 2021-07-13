В Москве произошел конфликт у станции метро «Кузьминки»

Минувшей ночью у станции метро "Кузьминки" в Москве произошел конфликт. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, сотрудники правоохранительных органов после случившегося задержали несколько человек.
В МВД не уточнили масштабы конфликта у станции метро состав участников. Отмечается, что сотрудники Росгвардии приняли меры в целях недопущения нарушений общественного порядка. Известно также, что после инцидента в отделения полиции были доставлены несколько человек.
Ранее в Telegram-каналах появились данные о драке мигрантов, которые, однако, не являются подтвержденными.
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