В Москве произошел конфликт у станции метро «Кузьминки»

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13 июля 2021, 07:19 Источник: РИА "Новости"

полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Минувшей ночью у станции метро "Кузьминки" в Москве произошел конфликт. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, сотрудники правоохранительных органов после случившегося задержали несколько человек.

В МВД не уточнили масштабы конфликта у станции метро состав участников. Отмечается, что сотрудники Росгвардии приняли меры в целях недопущения нарушений общественного порядка. Известно также, что после инцидента в отделения полиции были доставлены несколько человек.

Ранее в Telegram-каналах появились данные о драке мигрантов, которые, однако, не являются подтвержденными.

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