Журналисты и политики подрались в здании парламента Грузии

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12 июля 2021, 16:44 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

В Грузии подрались депутаты и журналисты. Видео драки опубликовало издание РИА «Новости».

На кадрах видно, что между сторонами происходит драка, а разнимает их охрана.

Протесты начались после того, как в Грузии провели ЛГБТ-марш. Выступающие против радужной символики устроили митинг, во время которого избили оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава. Позже мужчина был найден мертвым в своем же доме.

Напомним, протесты в Грузии начались 5 июля. Противоборствующая с ЛГБТ сторона проникла в штаб Tbilisi Pride и сорвала радужные флаги, а участники акции были избиты.

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