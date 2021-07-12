Журналисты и политики подрались в здании парламента Грузии

В Грузии подрались депутаты и журналисты. Видео драки опубликовало издание РИА «Новости».
На кадрах видно, что между сторонами происходит драка, а разнимает их охрана.
Протесты начались после того, как в Грузии провели ЛГБТ-марш. Выступающие против радужной символики устроили митинг, во время которого избили оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава. Позже мужчина был найден мертвым в своем же доме.
Напомним, протесты в Грузии начались 5 июля. Противоборствующая с ЛГБТ сторона проникла в штаб Tbilisi Pride и сорвала радужные флаги, а участники акции были избиты.
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