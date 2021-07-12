Аргументы Недели В мире 13+

Журналисты и политики подрались в здании парламента Грузии

, 16:44 ,

Журналисты и политики подрались в здании парламента Грузии
Фото из открытых источников

В Грузии подрались депутаты и журналисты. Видео драки опубликовало издание РИА «Новости».

На кадрах видно, что между сторонами происходит драка, а разнимает их охрана.

Протесты начались после того, как в Грузии провели ЛГБТ-марш. Выступающие против радужной символики устроили митинг, во время которого избили оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава. Позже мужчина был найден мертвым в своем же доме.

Напомним, протесты в Грузии начались 5 июля. Противоборствующая с ЛГБТ сторона проникла в штаб Tbilisi Pride и сорвала радужные флаги, а участники акции были избиты.

 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Песков: решение о продлении антироссийских санкций не открывает «перспектив в нормализации отношений между Москвой и ЕС»

Песков: решение о продлении антироссийских санкций не открывает «перспектив в нормализации отношений между Москвой и ЕС»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Совета Европейского союза о продлении введенных в 2014 году против России санкций. По его словам, такие действия не дают перспектив для нормализации отношений Москвы и ЕС.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью