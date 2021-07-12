В Истринском районе Подмосковья загорелись около 3,5 гектаров леса

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12 июля 2021, 16:06 Источник: РИА "Новости"

лесной пожар, pixabay.com

В Истринском районе Московской области загорелись около 3,5 гектаров леса. Об этом днем в понедельник, 12 июля, сообщил в рамках разговора с сотрудниками СМИ представитель экстренных служб.

Согласно последней информации осведомленного источника, лесной пожар в Истринском районе Подмосковья к настоящему моменту распространился примерно на 3,5 гектаров, точная площадь, охваченная огнем, сейчас устанавливается специалистами.

На тушение возгорания уже вылетели вертолеты Ка-32 Московского авиационного центра.

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