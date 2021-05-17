Из-за лесного пожара перекрыли движение на трассе «Екатеринбург – Тюмень»

Из-за лесного пожара ограничено движение на участке федеральной трассы "Екатеринбург – Тюмень". Соответствующую информацию в понедельник предоставило управление ГИБДД по Свердловской области.
Подчеркивается, что с 123 по 143 километр движение транспорта в настоящий момент закрыто в связи с бушующим лесным пожаром. Подчеркивается, что машины пускают через город Камышлов.
Сотрудники ГАИ рекомендуют автомобилистам быть максимально внимательными и осторожными за рулем, в частности, при движении в вышеуказанном направлении, соблюдать скоростной режим, а также выполнять все требования о следовании по путям объезда.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.