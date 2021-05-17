Из-за лесного пожара перекрыли движение на трассе «Екатеринбург – Тюмень»

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17 мая 2021, 18:12 Источник: РИА "Новости"

лесной пожар, pixabay.com

Из-за лесного пожара ограничено движение на участке федеральной трассы "Екатеринбург – Тюмень". Соответствующую информацию в понедельник предоставило управление ГИБДД по Свердловской области.

Подчеркивается, что с 123 по 143 километр движение транспорта в настоящий момент закрыто в связи с бушующим лесным пожаром. Подчеркивается, что машины пускают через город Камышлов.

Сотрудники ГАИ рекомендуют автомобилистам быть максимально внимательными и осторожными за рулем, в частности, при движении в вышеуказанном направлении, соблюдать скоростной режим, а также выполнять все требования о следовании по путям объезда.

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