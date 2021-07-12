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Пассажир, открывший аварийный выход самолета в Шереметьево, рассказал свою версию случившегося

, 15:12 Источник: Москва 24

Пассажир, открывший аварийный выход самолета в Шереметьево, рассказал свою версию случившегося
салон самолета, pixabay.com

Пассажир рейса Москва — Анталья Владимир Кузнецов в рамках беседы с журналистами рассказал свою версию случившегося в Шереметьево. По его словам, он открыл аварийный выход самолета непреднамеренно.

Владимир Кузнецов подчеркнул, что из-за жары в салоне он начал терять сознание и падать от нехватки кислорода, вследствие чего схватился за ручку аварийного выхода. По словам пассажира, он очнулся и понял, что стоит на четвереньках перед открытой дверью. Мужчина также утверждает, что самолет изначально был неисправен.

Ранее СМИ сообщили, что вылет воздушного судна из Шереметьево задерживался, а пассажиры сидели в душном салоне. В какой-то момент один из мужчин открыл дверь самолета, после чего автоматически был выпущен надувной трап. В авиакомпании "Россия" подчеркивали, что задержка рейса не превышала 20 минут.

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