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Пассажиру, открывшему из-за жары аварийный люк перед вылетом самолета, придется оплатить убытки авиакомпании

, 12:25 Источник: РИА Новости

Пассажиру, открывшему из-за жары аварийный люк перед вылетом самолета, придется оплатить убытки авиакомпании
фото: pixabay.com

Рейс № 5625 Москва - Анталья авиакомпании "Россия" был задержан ночью из-за пассажира, открывшего перед вылетом аварийный выход в самолете. Инцидент произошел в Шереметьево. Авиаперевозчик сообщил, что в 02.20 мск один из пассажиров во время подготовки рейса открыл вторую левую дверь.

Поскольку самолет готовился к вылету, произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. На момент открытия двери задержка вылета рейса составляла не более 20 минут.

Теперь авиакомпания "Россия" намерена в судебном порядке взыскать понесенные убытки с этого гражданина. Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери.

Пришлось высаживать из самолета пассажиров. Авиакомпания оперативно приняла решение о замене воздушного судна. Задержка вылета составила четыре часа. В авиакомпании создана комиссия по расследованию инцидента.

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