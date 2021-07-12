На юго-востоке Москвы заражённый COVID-19 мужчина-пациент выпал из окна больницы и погиб

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 июля 2021, 13:33 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Из окна больницы, расположенной на юго-востоке российской столицы, выпал зараженный коронавирусной инфекцией пациент. От полученных травм он скончался.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о мужчине в возрасте 58 лет. Ранее его отвезли в медицинское учреждение. У пациента подтвердили COVID-19. При этом у него было нормальное течение данного заболевания.

Сегодня, 12 июля, в утренние часы его тело было найдено под окнами больницы. Мертвого мужчину обнаружил охранник во время утреннего обхода. По словам Юлии Ивановой, старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ, будет проведена доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что за один день на севере Индии жертвами удара молний стали как минимум 60 человек. Из них 11 погибли, когда пытались сделать селфи, находясь на территории дворцового комплекса Амбер.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости