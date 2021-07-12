В Люберцах в пожарном отсеке многоэтажки обнаружили тело женщины в хозяйственной сумке

В подмосковных Люберцах обнаружили труп женщины, находившийся в хозяйственной сумке. Данная информация поступила от пресс-службы областного главка СК РФ.
Отмечается, что со страшной находкой столкнулись накануне, 11 июля. Следствие подчеркивает, что тело находилось в пожарном отсеке многоэтажного жилого дома.
По факту обнаружения трупа возбудили уголовное дело. Специалисты еще не установили личность женщины.
На месте происшествия нашли также нож и некоторые другие предметы. Судебно-медицинская экспертиза установит, что конкретно стало причиной ее смерти.
Ранее сообщалось, что после посещения расположенного в Астрахани кафе 10 человек оказались в больнице. Все эти люди отравились неустановленным веществом. Ранее они пользовались услугами кафе в Ленинском районе.
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