В Люберцах в пожарном отсеке многоэтажки обнаружили тело женщины в хозяйственной сумке

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12 июля 2021, 11:50 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В подмосковных Люберцах обнаружили труп женщины, находившийся в хозяйственной сумке. Данная информация поступила от пресс-службы областного главка СК РФ.

Отмечается, что со страшной находкой столкнулись накануне, 11 июля. Следствие подчеркивает, что тело находилось в пожарном отсеке многоэтажного жилого дома.

По факту обнаружения трупа возбудили уголовное дело. Специалисты еще не установили личность женщины.

На месте происшествия нашли также нож и некоторые другие предметы. Судебно-медицинская экспертиза установит, что конкретно стало причиной ее смерти.

Ранее сообщалось, что после посещения расположенного в Астрахани кафе 10 человек оказались в больнице. Все эти люди отравились неустановленным веществом. Ранее они пользовались услугами кафе в Ленинском районе.

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