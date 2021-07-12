В Астрахани 10 граждан попали в больницу с отравлением после посещения местного кафе

После посещения расположенного в Астрахани кафе 10 человек оказались в больнице. Медики диагностировали у них отравление неустановленным веществом. Данная информация поступила от регионального СУСК РФ.
Удалось выяснить, что заведение общепита отравившиеся посещали восьмого июля. Речь идет о кафе в Ленинском районе. В итоге они оказались в областной инфекционной клинической больнице им. Ничоги.
Отмечается, что все эти люди находятся в стабильном состоянии. В данном кафе уже побывали следователи, которые побеседовали с его владельцем, а также изъяли смывы с приборов, столов и продукцию. Сейчас специалисты выясняют детали случившегося.
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