В американском аэропорту из-за угрозы взрыва эвакуировали пассажиров

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10 июля 2021, 20:11 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В международном аэропорту Форт-Лодердейл/Холливуд в штате США Флорида объявили об угрозе взрыва. В связи с этим пришлось эвакуировать пассажиров.

Отмечается, что сотрудникам офиса шерифа сообщили об опасности взрыва. Они в свою очередь провели работу по эвакуации терминалов 2 и 3, перекрытию входа в аэропорт. В Twitter офис местного шерифа также подчеркнул, что в настоящее время расследование проводят саперы.

Ранее сообщалось, что в Тольятти вспыхнул природный пожар. Огонь распространился по площади в 30 га. В тушении пожара задействовали 108 специалистов с использованием 45 единиц техники. Пострадавших нет.

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