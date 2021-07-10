В Тольятти вспыхнувший природный пожар распространился по территории в 30 га

В Тольятти возник природный пожар, охвативший территорию в 30 гектаров. Огонь вспыхнул в 1,5-2 км от санатория “Лесное” и домов.
По данным представителя экстренных служб, для борьбы с пожаром были направлены 108 человек, а также 45 единиц техники. К счастью, никто не пострадал. Речь идет об одном очаге ландшафтного природного пожара. Кроме того, подчеркивается, что специалисты вовремя провели опашку со стороны домов и санатория.
Ранее сообщалось, что в столице Франции неизвестный напал с канцелярским ножом на женщину и мужчину. В результате ранение в горло получил испанский турист. Его жизни ничего не угрожает. Нападавшего задержали, женщина не пострадала.
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