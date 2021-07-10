В Париже мужчина канцелярским ножом ранил в горло туриста из Испании

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10 июля 2021, 19:34 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Париже неизвестный напал с канцелярским ножом на женщину и мужчину. В итоге травмы получил один человек.

Инцидент произошел в районе мэрии французской столицы. По информации местного телеканала LCI, пострадавшим оказался турист из Испании. Злоумышленник ранил его в горло. Отмечается, что жизнь путешественника вне угрозы.

Что касается женщины, то она при нападении не пострадала. Сообщается также, что правоохранители задержали нападавшего. Согласно предварительным данным, он был пьяным. Телеканал отметил, что конфликт разгорелся из-за кражи велосипеда.

Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров во Франции неизвестный ранил ножом двух человек. Злоумышленник нанес ножевые ранения продавцу в магазине мобильных телефонов и мужчине, который попытался уладить конфликт.

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