В торговом центре во Франции неизвестный в ходе конфликта ранил ножом двух человек

В одном из торговых центров Франции неизвестный нанес ножевые ранения двоим гражданам. Инцидент случился в здании, которое расположено в департаменте Сена и Марна.
По информации телеканала BFMTV, который в своем материале ссылается на осведомленного источника, в магазине, торгующем мобильными телефонами, между продавцом и нападавшим произошел конфликт. Неизвестный ударил ножом продавца и мужчину, который предпринял попытку уладить конфликт.
Подчеркивается, что один из пострадавших попал в отделение реанимации. По словам Жеральда Дарманена, занимающего пост главы французского МВД, правоохранителям удалось задержать нападавшего. Об этом он сообщил в Twitter.
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