При падении башенного крана в Набережных Челнах погибла женщина

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10 июля 2021, 18:16 Источник: РИА Новости

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На одной из стройплощадок в Набережных Челнах Татарстана при падении башенного крана погибла крановщица. Трагедия произошла близ торгового квартала.

В республиканском надзорном ведомстве подчеркнули, что по данному факту была организована проверка прокуратурой. Сообщается, что по результатам мероприятий примут меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге лодка, в которой находились взрослые и дети, врезалась в железный пирс. Инцидент произошел 10 июля на берегу Финского залива. При столкновении с пирсом лодка перевернулась. Тяжелые переломы получили взрослый и ребенок, а еще у троих выявили ушибы.

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