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В Санкт-Петербурге пострадали пять человек при столкновении лодки с железным пирсом

, 16:55 Источник: 78.ru

В Санкт-Петербурге пострадали пять человек при столкновении лодки с железным пирсом
pixabay.com

На юго-западе города на Неве в результате несчастного случая на воде травмы получили пять человек. Среди пострадавших один ребенок.

Инцидент случился сегодня, десятого июля, на берегу Финского залива. По данным источника в экстренных службах, лодка влетела в железный пирс, в результате чего перевернулась.

В ней находились как взрослые, так и несовершеннолетние. Согласно предварительной информации, один взрослый и один ребенок получили тяжелые переломы, еще три человека отделались ушибами. В настоящее время правоохранители устанавливают детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в российской столице столкнулись машина скорой помощи и внедорожник, в результате чего травмы получили трое медиков. ДТП произошло днем на пересечении 3-й Парковой улицы и Щелковского шоссе.

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