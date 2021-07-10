В Санкт-Петербурге пострадали пять человек при столкновении лодки с железным пирсом

На юго-западе города на Неве в результате несчастного случая на воде травмы получили пять человек. Среди пострадавших один ребенок.
Инцидент случился сегодня, десятого июля, на берегу Финского залива. По данным источника в экстренных службах, лодка влетела в железный пирс, в результате чего перевернулась.
В ней находились как взрослые, так и несовершеннолетние. Согласно предварительной информации, один взрослый и один ребенок получили тяжелые переломы, еще три человека отделались ушибами. В настоящее время правоохранители устанавливают детали случившегося.
Ранее сообщалось, что в российской столице столкнулись машина скорой помощи и внедорожник, в результате чего травмы получили трое медиков. ДТП произошло днем на пересечении 3-й Парковой улицы и Щелковского шоссе.
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