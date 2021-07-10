В Москве днём перевернулась машина скорой помощи при столкновении с внедорожником

На востоке российской столицы столкнулись машина скорой помощи и внедорожник, в результате чего травмы получили трое медиков. Данная информация поступила от пресс-службы столичного главка МВД.
Дорожная авария произошла сегодня на пересечении 3-й Парковой улицы и Щелковского шоссе около 15:10. От удара машина скорой, как отмечается, перевернулась.
Согласно предварительной информации, пострадали три человека. Речь идет о находившихся в автомобиле скорой в момент ДТП медиках. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Сейчас они выясняют детали случившегося.
В Telegram-канале дептранса сказано, что столкнулись 4 автомобиля. В связи с этим пришлось перекрыть движение по дублеру Щелковского шоссе.
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