В Москве днём перевернулась машина скорой помощи при столкновении с внедорожником

Аргументы Недели → Происшествия 13+

10 июля 2021, 16:33 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На востоке российской столицы столкнулись машина скорой помощи и внедорожник, в результате чего травмы получили трое медиков. Данная информация поступила от пресс-службы столичного главка МВД.

Дорожная авария произошла сегодня на пересечении 3-й Парковой улицы и Щелковского шоссе около 15:10. От удара машина скорой, как отмечается, перевернулась.

Согласно предварительной информации, пострадали три человека. Речь идет о находившихся в автомобиле скорой в момент ДТП медиках. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Сейчас они выясняют детали случившегося.

В Telegram-канале дептранса сказано, что столкнулись 4 автомобиля. В связи с этим пришлось перекрыть движение по дублеру Щелковского шоссе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости