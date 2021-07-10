В Омске в смертельном ДТП с двумя легковушками и автобусом погибли два человека

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10 июля 2021, 09:58

дорога, фото: pixabay.com

Вечером в пятницу, 9 июля, в Омске произошло столкновение двух легковых автомобилей с пассажирским автобусом. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Водитель автомобиля Datsun on-DO, мужчина 1972 года рождения, при движении по ул. Донецкой выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением мужчины 1975 года рождения, после чего столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением мужчины 1998 года рождения»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что автобус двигался по маршруту №72 - Романенко - Сады «Ивушка». В транспортном средстве находились шесть пассажиров.

В результате аварии пассажир Toyota и водитель Datsun скончались на месте от полученных травм, водителя, находившегося за рулем второй легковушки, госпитализировали.

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