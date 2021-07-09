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У автобуса, опрокинувшегося с пассажирами в Сочи, отказали тормоза

, 11:42

У автобуса, опрокинувшегося с пассажирами в Сочи, отказали тормоза
фото: pixabay.com

В Сочи 12 человек в пятницу пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса. В городском УВД сообщили, что у автобуса маршрута №104, по предварительным данным, отказали тормоза.

Пострадавшие госпитализированы, тяжелых среди них нет. Всего в автобусе находились 30 человек.

Авария произошла в селе Барановка Хостинского района. Автобус из-за отказа тормозов задел грузовик и еще один автомобиль, после столкновения скатился в кювет.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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