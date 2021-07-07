Авиадиспетчер раскрыл, что экипаж Ан-26, разбившегося на Камчатке, не прислушался к рекомендациям

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7 июля 2021, 19:15 Источник: Telegram-канал Baza

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Экипаж самолета Ан-26 рейса Петропавловск-Камчатский - Палана, упавшего на Камчатке перед посадкой, не послушал и не выполнил рекомендации, поступающие с диспетчерской вышки.

Telegram-канал Baza со ссылкой на авиадиспетчера в аэропорту поселка Палана передает, что экипажу воздушного судна трижды рекомендовали сменить курс, рекомендовали заход на посадку с хорошими погодными условиями, но капитан выбрал другой курс, через снижение к морю, с туманом и облаками.

Авиадиспетчеры предполагают, что перед посадкой пилот не смотрел на приборы, экипаж ориентировался по местности и глазами искал речку Палану. В результате Ан-26 врезался в прибрежную сопку.

Пассажирский самолет Ан-26 упал 6 июля. Погибли 28 человек - 22 пассажира и шесть членов экипажа. Следователи отрабатывают три версии крушения пассажирского самолёта компании «Камчатское авиационное предприятие» Ан-26.

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